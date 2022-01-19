باحث: قرار السيسي برفع الحد الأدنى للأجور سبقه تمهيد البيئة الاقتصادية

أشاد الباحث الاقتصادي محمد نجم، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنية، موضحًا أنّ الحد الأدنى للأجور زاد بنحو 225% منذ عام 2019، وارتفعت قيمته من 1200 جنيه لـ 2700 جنيه، وهو ما لم يحدث قبل تحقيق الدولة المصرية فوائض في الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على قناة «التليفزيون المصري».

زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار حال عدم تهيئة بيئة الاقتصاد

وأضاف «نجم»، أنّ قرار السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور سبقه تمهيد البيئة الاقتصادية، فلا أحد ينكر أنه كان من الضروري زيادة الحد الأدنى للأجور قبل 2014، لكن الدولة كانت ملزمة بالتأكد من أنّ الاقتصاد يتحمل قرار رفع الأجور: «لو كنا رفعنا الأجور دون تمهيد كافٍ وفي توقيت خاطئ كانت ستسبب هذه الزيادة في زيادة الأموال، لكنها ستكون زيادة وهمية تتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار».

تجربة فنزويلا في زيادة الأجور بدون تهيئة بيئة الاقتصاد

وأوضح الباحث الاقتصادي، أنّ الرئيس السيسي أصدر قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة في عهده، عندما عاد الاقتصاد المصري للمسار التوازني والنقطة التوازنية التي كان يجب أن يكون عليها، وإذا لم يحدث ذلك كانت ستسبب هذه الزيادة في مشكلة كبيرة، ففي فنزويلا تم رفع الأجور بنسب ضخمة جدا لكن حدث تضخم خارج عن السيطرة وصل في بعض المراحل إلى مليون في المائة، ولكي يشتري المواطن كيلو أرز فقط، أصبح مجبرا على دفع مبالغ مالية ضخمة.