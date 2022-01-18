«اتحاد عمال مصر»: نرحب بزيادة الحد الأدنى للأجور.. ونسعى لتطبيقه في القطاع الخاص

رحب مجدي البدوي نائب اتحاد عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه.

البدوي: الرئيس ملم بأحوال الموظفين والعمال

وأضاف «البدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن زيادة الحد الأدنى للأجور في عامين متتاليين دليل على إلمام الرئيس السيسي الكامل بأحوال الموظفين والعمال سواء بالقطاع العام أو الخاص.

ولفت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يعود إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار سلة الغذاء الرئيسية، بالإضافة إلى معدلات التضخم العالمية التي انعكست على الأوضاع المحلية بشكل واضح.

البدوي: نسعى لزيادة الأجور بالقطاع الخاص

وحول زيادة الحد الأدنى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع أكد «البدوي» بالطبع سنحاول مع المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص لمساواة العاملين بالقطاع الخاص بزملائهم من القطاع العام.

وتابع «البدوي»، أن الوضع مختلف في القطاع الخاص بحسب كل شركة، مشيرًا إلى المجلس القومي للأجور نجح في الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 2400، منوهًا إلى قدرته أيضًا على المساواة بين العمال من أبناء الوطن الواحد.

قرارات الرئيس

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه وإقرار علاوتين تصل تكلفتهم نحو 8 مليارات جنيه تتضمن علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل العمال سواء المخاطبين أو غيرهم بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه مع تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان رسمي.