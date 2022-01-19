15 مليون مشاهدة لبرومو «Moon Knight» على «يوتيوب».. تعرف على التفاصيل

تصدّر البرومو الدعائي الأول لمسلسل «Moon Knight» للمخرج محمد دياب، «تريند»، موقع «يوتيوب» في أقل من 24 ساعة من طرحه، بينما كسرت مشاهداته حاجز الـ 15 مليون مشاهدة خلال ساعات، استعداد لطرح المسلسل الذي يقوم ببطولته أوسكار إسحاق، على منصة «Disney +» في 30 مارس المقبل.

ولا يعتبر المخرج محمد دياب هو المصري الوحيد الذي شارك في العرض التلفزيوني، حيث تولى المونتير أحمد حافظ العمل على الحلقتين الثالثة والرابعة، وذلك وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «فيس بوك»: «فخور بإتاحة الفرصة لي لأكون جزءا من هذا المشروع المذهل والمشاركة في تجربة غيرت حياتي، لا أستطيع الانتظار حتى يشاهدها العالم كله.. أتمنى لنا التوفيق».

البرومو الدعائي لـ «Moon Knight» يحقق 15 مليون مشاهدة في 24 ساعة

تفاصيل مسلسل «Moon Knight»

تدور أحداث مسلسل «Moon Knight» المكون من 6 حلقات، تتراوح مدة الحلقة بين 40 و 50 دقيقة، حول شخصية «فارس القمر»، الذي يستمد قوته من إله القمر المصري «خونشو»، وهي الشخصية التي ظهرت للمرة الأولى في قصص «مارفل»، المصورة عام 1975، ويعتبر المسلسل التلفزيوني هو السادس في عالم مارفل السينمائي.

وتبدأ الأحداث مع موظف يعيش حياة عادية يدعى «ستيفن جرانت»، يعاني من اضطراب الهوية الانفصامي وتطارده أحلام غريبة، ويكتشف أنه يتشارك نفس الجسد مع مرتزق يدعى «مارك سبيكتور»، وذلك قبل أن يمنحه إله القمر المصري قوى خارقة ليواجه أعداءه.

وتولى المخرج محمد دياب إخراج أربع حلقات من المسلسل في أكتوبر 2020، بينما انضم الثنائي «جاستن بنسون وآرون مورهيد» إلى فريق المسلسل في يناير 2021 لإخراج حلقتين، وبدأ التصوير في أواخر أبريل 2021 في بودابست، تلاه الإنتاج في الأردن، والذي انتهى أوائل أكتوبر الماضي قبل الانتقال إلى مدينة أتلانتا الأمريكية.