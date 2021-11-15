محمد دياب مخرج «Moon Knight»: تجربتي في هوليوود لم تكن سهلة

عبر عدد من متابعي عالم «مارفل» السينمائي عن سعادتهم، بوجود اسم المخرج المصري محمد دياب، على أحدث أعمال الشركة الشهيرة والذي يحمل عنوان «Moon Knight»، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه على منصة «Disney+»، العام المقبل، وذلك بعد ساعات من طرح البرمو الدعائي الأول للمسلسل المكون من 6 حلقات على «يوتيوب»، ليكون بذلك «دياب» هو المخرج المصري الأول الذي يعمل داخل هوليوود.

المخرج محمد دياب: أحاول اختيار مشاريع تعبر عنا كعرب.. وهناك قصص تستحق أن تروى

وعن وجوده داخل واحدة من أهم مناطق صناعة الترفيه في العالم، قال المخرج محمد دياب عن عمله في هوليوود، «الأمر لم يكن سهلا خاصة مع كوني مخرج عربي مسلم في هوليوود، فأنا على مدار خمس سنوات أعمل على اختيار مشاريع مناسبة تعبر عنا، لا أريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة لتقديم قصص عن الأمريكيين فقط، فهناك قصص كثيرة عن عرب ومسلمين تستحق أن تروى، خاصة مع الاتجاه الحالي بتمثيل جميع الفئات في الأعمال الفنية، وبالتالي سمحت هوليوود بمساحة أكبر لصناع من خلفيات ثقافية مختلفة».

وتابع مخرج «Moon Knight» في حديثه لـ «الوطن»: «في السنوات السابقة عندما كنت اقترح العمل على مشروع كانوا يقترحون أسماء أمريكية للعمل على تلك المشاريع، وكان هناك تخوف واضح، ولكن الآن نحن في مرحلة مختلفة تماما، وأي قصة عنا كعرب أو مسلمين يفضلون أن يعبر عنها أصحابها بطريقة صحيحة وفقا لثقافتهم».

مخرج «Moon Knight»: أرغب في تغيير الصورة النمطية عن العرب والمسلمين لدى الغرب

وأكد محمد دياب أنه يحاول من خلال أعماله أن يغير الصورة النمطية سواء للمسلمين أو للعرب في الغرب، موضحا: «أحاول تقديم شخصيات تعبر عنا، ولا نكون فقط الأشرار في أفلامهم، فيجب أن يروا العرب والمسلمين كأشخاص عاديين بعيدًا عن الصورة النمطية عنهم كأشرار، وهو مهم ليشعر المشاهدون وأصحاب تلك الشخصيات بالاندماج».