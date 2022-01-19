إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم إثر تناولهم وجبة «قرنبيط» في أسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة «قرنبيط» تم إعداده بالمنزل بقرية نزلة عنان التابعة لمركز ساحل سليم، ونُقل المصابون لمستشفى ساحل سليم المركزي.

قيئ وإعياء شديد

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزي، بوصول كل من دينا عبد المنعم إسماعيل، 23 عاما، وأحمد عبده محمد أبو جامع، 28 عاما، وعلا محمد عبده محمد جامع، 27 عاما، مصابين بقيئ وإعياء شديدين، يشتبه كونه تسمم غذائي، والحالة العامة متوسطة، وجميعهم مقيمين بنزلة عنان التابعه لمركز الساحل.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز، وبسؤال أفراد أسرتهم، ذكروا أن إصابتهم نتيجة تناول وجبة غذائية تم إعدادها بالمنزل عبارة عن «قرنبيط»، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط ثلاثة أشقاء يتاجرون في المخدرات

ومن جانب آخر، تمكن فريق مباحث مرز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 عناصر إجرامية «أشقاء»، لهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة مركز شرطة الفتح، ويقومون بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من الشابو وسلاح ناري ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة الفتح، يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز، مفادها قيام شقيقين لهما معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة، ومُتخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية واستهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم، وبحوزتهم 2.50 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و20 جراما من مخدر الشابو، وطبنجة 2 فرد محلي، و9 خزائن، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.