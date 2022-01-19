وكيل «جاكوار» يعلن عن طرح طراز كهربائي خارق لأول مرة في السوق المصرية

أعلن وكيل العلامة «جاكور»، في مصر عن طرح سيارة «جاكور I-PACE»، الكهربائية الجديدة في السوق المصرية لأول مرة.

وتعتبر السيارة جاكور الكهربائية من الطرازات الاستثنائية في السوق المصرية، نتيجة توافر أرقام أداء غير معتادة بفئة السيارات الكهربائية للشركات الأخرى، حيث تعتمد شركة جاكوار بشكل أساسي في كافة الطُرز على أرقام أداء قوية داخل السيارات التي تطرحها.

وسيتم الإعلان عن إطلاق السيارة بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار السيارة الجديدة في السوق المصرية.

مواصفات وأسعار سيارة «جاكور I-PACE»

تأتي السيارة مع محركين كهربائيين، الأول يمد العجلات الأمامية والثاني للعجلات الخلفية، ويولد قوة 400 حصان، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثوان، وهو ما يجعها تدخل ضمن فئة السيارات الخارقة في الأداء، كما يمكن للسيارة قطع مسافة 480 كيلو متر في الشحنة الواحدة بالإضافة إلى شحنها من 0 إلى 80% خلال 90 دقيقة فقط.

كما تأتي السيارة مزودة بخمسة مقاعد واسعة بسبب عدم وجود محرك داخل السيارة، وهو الذي يوفر راحة أكثر، كما تم إضافة تطبيق يوفر لصاحب السيارة التعرف على الشحن المتبقي عن بُعد والمسافة المتبقية لقطعها.

كما تم إضافة تكنولوجيا الخوارزميات للسيارة والتي تمكنها من حفظ احتياجات السائق كتشغيل الموسيقي أو تدفئة عجلة القيادة، بالإضافة إلى عرضها حالة الطقس والتضاريس.

وتضم السيارة مجموعة «مساعدة الركن»، التي تسهل ركن السيارة من خلال التوجيه الذكي، بالإضافة إلى توجيه السيارة داخل المكان وخارجه.