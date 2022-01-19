«إحلال المركبات»: نتعامل مع 36 ألف طلب و7 محافظات انضمت للمبادرة

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن الوزارة بصدد بدء السنة الثانية من المبادرة، إذ جرى إتاحة التسجيل للموديلات القديمة 2002 وما قبلها.

وأكد عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة يتعامل مع 36 ألفا و500 طلب من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، والتي من أهمها أن يكون المواطن يمتلك سيارة مرّ على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر.

7 محافظات انضمت للمبادرة العام الماضي

وأضاف «عوض»، أنه منذ إطلاق المبادرة في يناير الماضي تم إلحاق 7 محافظات بالمبادرة وهي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذه المحافظات لديها الجاهزية للبنية الأساسية للمبادرة وهي أن يكون لديها عدد وافر من محطات تمويل الغاز الطبيعي للسيارات وأن يكون لدى المحافظة ساحات لتقديم السيارة القديمة، وهو ما يطلق عليه ساحات التخريد، منوها بأنه جار تجهيز باقي المحافظات، طبقًا للتكليفات الرئاسية.

من شروط المبادرة أن يكون المتقدم مصري الجنسية

وأوضح المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، أن أي محافظة تتمتع بالبنية الأساسية سوف تشارك في المبادرة مباشرة دون انتظار، موضحًا أن من شروط المبادرة للمتقدم إليها أن يكون مصري الجنسية وعمره يتراوح ما بين 21 وحتى 65 سنة في حالة التقسيط، وما فوق هذا السن يحق له المشاركة في حالة الدفع «كاش».

ونوه بأن المبادرة تتيح للمشاركين فيها تيسيرات وحوافز عدة، أهمها الحصول على تخفيض عن السيارات الجديدة مقارنة بمثيلاتها في السوق الخارجية.