هل السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة وإلى أي مدى؟

خلال الفترة القليلة الماضية، أصبحت السيارات الكهربائية لها حصة سوقية كبيرة في سوق السيارات العالمي، ووصلت في معظم دول العالم لملايين السيارات خصوصًا في الصين، حيث وصلت مبيعات السيارات الكهربائية فيها خلال 2021 نحو 4 ملايين سيارة، بحسب البيانات المعلنة من الصين.

وهذا الانتشار الكبير والرهيب للسيارات الكهربائية الذي حدث فجأة وعكس توقعات الجميع، يرجع للتسويق للسيارات الكهربائية وأنها غير ملوثة للبيئة على الإطلاق وأن الانبعاثات التي تخرج منها «صفر».

ولكن أثبتت الأبحاث أن هذا منافٍ تمامًا للحقيقة، حيث أكدت على أن السيارات الكهربائية تخرج منها انبعاثات عديدة، ولكنها بالطبع أقل بكثير من سيارات الاحتراق الداخلي.

هل السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة؟

في الفترات الأخيرة وتحديدا في عامي 2018 و2019 تقريبًا كانت السيارات الهايبرد هي السيارات الأكثر مبيعًا من ضمن السيارات التي تعتمد على الكهرباء في تشغيلها، لأن الشركات كانت تُسوّق لها بأنها غير ملوثة للبيئة.

وفي أواخر عام 2019 تقريبًا تم تفجير المفاجأة، بأن السيارات الهايبرد ملوثة للبيئة مثلها مثل السيارات التي تعتمد على الاحتراق الداخلي، وإحقاقًا للحق فهي كانت ملوثة للبيئة، ولكن بنسبة تقترب من سيارات الاحتراق الداخلي.

أما السيارات الكهربائية بالكامل فهي بالفعل غير ملوثة للبيئة وتصدر صفر انبعاثات، ولكن كل الانبعاثات التي تخرج هي من الإطارات والتي تخرج كل الانبعاثات الضارة في السيارات بحسب منظمة الصحة العالمية.

إلى أي مدى السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة؟

وتصدر هذه الإطارات كميات كبيرة من الغبار المطاطي الصغير الذي لا يري بالعين المجردة بمجرد احتكاكه بالطريق، وهذه الانبعاثات هي المتسببة في نسبة الانبعاثات التي تخرج من السيارات بشكل عام.

حيث تعد جزيئات المطاط الصغيرة من الإطارات مسؤولة عن نصف انبعاثات جسيمات النقل البرى حسبما ذكرت «رويترز».

وأثبتت التجارب أن سيارات الاحتراق الداخلي ليست ملوثة للبيئة كما يعتقد الجميع، وأن أكبر الأشياء الضارة والملوثة للبيئة هي الإطارات.