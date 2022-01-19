لأصحاب مركبات موديل 2002.. خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات

مع بداية العام الثاني من مبادرة الرئاسة للإحلال المركبات القديمة، واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة، أعلنت وزارة المالية المصرية، خلال الأيام الماضية، عن فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002 وما قبلها.

ويرصد «الوطن» للقراء والمتابعين، خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات 2022، بعد إضافة موديلات ما قبل 2002، والشروط وخطوات التسجيل، في السطور التالية.

المستندات المطلوبة للاشتراك بمبادرة إحلال المركبات

قبل التسجيل عبر موقع المبادرة الرئاسية، ستكون محتاج لبعض المستندات والتي يفضل أن تكون على هيئة صور ضوئية، حيث سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي للمبادرة، وهي كالاتي:

- صورة ضوئية للرقم القومي للصاحب السيارة، وشخص آخر هو الضامن.

- تقديم ما يثبت محل الإقامة لصاحب السيارة والضامن مثل «عقد ايجار، إيصال كهرباء، مياه، غاز حديث».

- صورة ضوئية من رخصة السيارة المراد تخريدها، بشرط أن تكون سارية.

- «برنت تأمينات» يثبت التأمين على صاحب السيارة.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، بشرط ألا يكون قد مر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة رسمية من مصلحة الضرائب، تفيد أن المتقدم سدد كافة المستحقات الضريبية.

شروط الاشتراك بمبادرة احلال السيارات

وبحسب الوزارة، فإن شروط الاشتراك في مبادرة إحلال المركبات جاءت كالتالي:

هذه المبادرة قاصرة على المصريين فقط.

في حالة اختيار دفع قيمة السيارة نقدًا «كاش» يمكن لمن تخطوا عمر الـ 21 وبدون حد أٌصي للسن الاشتراك، أما في حالة التقسيط، فالحد الأقصى للعمر عند تسديد آخر قسط هو 65 عامًا.

أن تكون رخصة السيارة سارية، أن تكون تابعة لمحافظات المرحلة الأولي وهي القاهر، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، وأن تكون باسم المتقدم، ومسجلة باسمه منذ عامين على الأقل «بالنسبة للسيارات الملاكي».

خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات

بعد تجهيز المستندات السابقة صورة ضوئية، ستتمكن من الدخول عبر موقع مبادرة احلال السيارات، والاشتراك في المبادرة كالتالي:

سيطلب منك في البداية تسجيل بيانات العميل والمركبة، والتي تشمل الرقم القومي، رقهم الهاتف عنوان السكن، الدخل الشهري.

الخطوة التالية ستكون إدخال بيانات المركبة المسجلة لدي إدارة المرور، وهي تتضمن رقم الرخصة، الماتور.

تتوفر في المبادرة عدد من السيارات الصديقة للبيئة، سيكون على المتقدم اختيار طريقة السداد.

ثم تحميل المستندات التي سبق وتم ذكرها، بصورة ضوئية واضحة.

أخيرًا تأكيد طلب الاشتراك في المبادرة، وستحصل على رقم يمكنك من متابعة حالة الطلب فيما بعد.