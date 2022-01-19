التضامن: توزيع 172 «لاب توب» على ذوي الإعاقة البصرية بجامعة الأزهر

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة «تكافؤ الفرص التعليمية» بجامعة الأزهر - فرع طنطا، بهدف توزيع 172 «لاب توب»، على الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر بطنطا، وأماني الندري، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية، وعمداء كليات الجامعة بالوجه البحري.

توزيع 950 «لاب توب» على الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية

وتستهدف مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية توزيع أجهزة «اللاب توب» على 950 طالبا من ذوي الإعاقة البصرية، على مستوى الجامعات الحكومية، 325 منها تخص جامعة الأزهر.

الكليات المستهدفة بالوجه البحرى

وأوضحت التضامن في بيان صادر عنها اليوم، أنه في إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، سلمت أجهزة «اللاب توب» على الطلاب والطالبات المكفوفين على مستوى جامعات الأزهر بالوجه البحري، لتشمل «كلية الدراسات الإسلامية بنات بالمنصورة، كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية، وكلية الدراسات الإسلامية بنين بدسوق، كلية الدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة، كلية القرآن الكريم و علومها بطنطا، كلية أصول الدين بطنطا».

كما شملت المبادرة «كلية الشريعة والقانون بطنطا، كلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ، كلية أصول الدين بالمنوفية، كلية الشريعة والقانون بتفهنا الإشراف، كلية اللغة الغربية بإيتاي البارود، وكلية الشريعة والقانون بدمنهور».

دفع مصروفات دراسية للطلاب المتعثرين

وتعمل وحدات التضامن الاجتماعي، التي جرى تشغيلها في 25 جامعة حكومية، و3 أفرع بجامعة الأزهر، على دفع مصروفات دراسية للطلاب المتعثرين، وتقديم أجهزة تعويضية، وتقديم قروض لاستكمال العملية التعليمية للطلاب، وفق شروط وضوابط خاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات تعزز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات، بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيها، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية.