إنشاء 16 وحدة خدمات تأهيل أساسي للأطفال ذوي الهمم بـ1.6 مليون جنيه

قالت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، إنّ الصندوق أنشأ 16 وحدة تأهيلية لتقديم خدمات التأهيل الأساسية، وبرامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة بقيمة مليون و601 ألف جنيه تقريبا، مؤكدة توفير كراسي متحركة بالمقاس لجميع طلاب الجامعات المصرية بقيمة 3 ملايين جنيه.

توفير تجهيزات مداخل ومخارج الكليات للطلاب ذوي الهمم

ونوّهت بالتعاون مع جامعة عين شمس؛ لتوفير تجهيزات مداخل ومخارج كليات الآداب والحقوق وعلوم والحاسبات؛ لضمان سهولة حركة الطلبة مستخدمي الكراسي بالمقاس بقيمة مليون و355 ألف جنيه، وتأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي، ومزروعي القوقعة، بقيمة 754 ألف جنيه تقريبا.

تشغيل أول دار رعاية للسيدات الكفيفات بمليون و598 ألف جنيه

وأكدت تشغيل أول دار رعاية للسيدات الكفيفات من خلال دعم جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات بمبلغ مليون و598 ألف جنيه، وتوفير قطع الغيار اللازمة للأجزاء الخارجية لـ200 حالة من ضعاف السمع لحالات زارعي قوقعة الأذن الإلكترونية من غير القادرين بمبلغ مليون و692 ألف جنيه تقريبا، ودعم أول مكتبة إلكترونية بمصر في جامعة الزقازيق، ودعم بناء قدرات مقدمي خدمات التوحد بالمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع «جماعة حملة الوثائق» لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الأعاقة عطاء، برئاسة محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق نائبا عن نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وحملة وثائق الصندوق متمثلين في «صندوق تحيا مصر، وزارة الاوقاف، بنك ناصر، بنك مصر، بنك قناة السويس، شركة المصريين للخدمات ، شركة ميليس تورز بنسبه حضور 96% ».

ولفت عشماوي، وفق بيان البنك اليوم، إلى أنّ الاجتماع يعد الأول منذ إنشاء الصندوق، مشيرا إلى أن الاكتتاب وشراء وثائق الصندوق، وأغراضه من توجيه عوائد وأرباح وثائق الصندوق لمشروعات تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعيين وزارة الأوقاف الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق

وأوضح عشماوي، أنه تم الموافقة بالإجماع على تعيين وزارة الأوقاف الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق لصندوق عطاء الخيري، بصفتها من أكبر حملة الوثائق في صندوق عطاء كما تم مناقشة آليه الاستفادة من تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة، والحرص على توفير فرص عمل لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، من خلال دعم وتوفير مشروعات صغيره ومتناهية الصغر وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع.

وأوضح أنه يتم تدريب ذوى الهمم على الإنتاج وتأهيلهم اجتماعيًا ومهنيًا باعتبارهم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر .

حجم صندوق «عطاء» 265مليون جنيه

وأشار عشماوي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير عن الصندوق أغراضه موضحا أن حجم صندوق «عطاء» 265مليون جنيه وهو الصندوق الأول من نوعه كصندوق استثمار خيرى يعمل وفقا لقواعد سوق المال يدعم الأشخاص ذوى الإعاقة حقق منذ انشاءه عوائد مكنت من تمويل المشروعات لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وصل عددها لـ11 مشروع خلال هذه السنة .