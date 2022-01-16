التضامن: الوزارة تعاملت مع 3000 حالة تشرد في 2021

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي، تعاملت مع 292 متشرد في الشوارع، بإجمالي 3000 حالة على مدار عام 2021، وكانت تلك الحالات تعاني من أمراض نفسية، ويرفضون الذهاب إلى المؤسسات.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هؤلاء المتشردين يجرى جذبهم من خلال توفير أدوية وبطاطين، والذهاب بهم إلى المستشفيات، موضح أن هناك حالات متواجدة في الشارع منذ سنوات، ولا تستطيع أن تسكن في أماكن مغلقة، والتعامل معها يكون بشكل أفضل، أما إذا كان الشخص يفضل التسول، ففي هذه الحالة يلجأ إلى وزارة الداخلية، والتنسيق مع 40 مؤسسة مختلفة.

اختفاء المتشرد الذي ظهر في حدائق القبة

وأوضحت «القباج» أن الحالة التي جرى الكشف عنها في حدائق القبة اليوم، جعلت سيارة الوزارة تنزل من أجل إيجاده، لكن لم يعثر عليه حتى الآن، مشيرة إلى أن حماية الأطفال تجرى في ظل رغبة بعض الأسر بعدم استعادة أطفالها، ويجرى بناء الثقة لوضع الطفل في الدار، ويسمح لهم بالدخول والخروج في أوقات محددة من أجل تسهيل إيقاع الحياة عليهم.

مد تسجيل جمعيات المجتمع المدني

ومن جانبه، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل 2022 عام المجتمع المدني، وهو علامة تقدير طيبة من الرئيس للمجتمع المدني، وتقدير لدوره في مساعدة الدولة، موضحًا أن الدولة تعمل على ميكنة القطاع وسط أمال وطموحات، إذ جرى إنشاء أكاديمية للمجتمع المدني لتطوير قدرات الجميعات متوسطة المستوى والصغيرة، بالإضافة إلى تسجيل 35 ألف جمعية من أصل 50 ألف، منوهة بمد فترة التسجيل لتوفيق الجمعيات أوضاعها.