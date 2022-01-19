الزراعة: انتهاء خطة تطوير البحيرات وإزالة التعديات بنهاية 2022

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الهيئة تعمل منذ عامين على خطة متكاملة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الهيئات الأخرى، لتطهير البحيرات وإزالة التعديات والحشائش، وفتح مصادر جديدة للمياه وتحليلها، وتعزيز التنوع البيولوجي، متوقعًا انتهاء الخطة بنهاية 2022، ووصول معدلات إنتاجية البحيرات إلى أرقام مرضية.

السيسي كلّف بالبدء في تطوير وتطهير المسطحات المائية والبحيرات

وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على التليفزيون المصري، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف في وقت سابق بالبدء في تطوير وتطهير المسطحات المائية والبحيرات، وإزالة التعديات مثل الردم وبعض المنشآت والأنشطة غير المتطابقة مع الاستزراع السمكي والثروة السمكية، هناك العديد من الصيادين كانوا يقومون ببعض المخالفات الخاصة بعمليات الصيد.

الاستزراع السمكي يقوم على الاستزراع شبه المكثف أو المكثف بتغذية صناعية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ المسطحات المائية قائمة على التغذية الطبيعية، أما الاستزراع السمكي فيقوم على الاستزراع شبه المكثف أو المكثف بتغذية صناعية وتكنولوجيا في عملية الاستزراع، وبالتالي فالإنتاج فيه يفوق الإنتاج في المسطحات المائية في البحيرات المختلفة.

ولفت مصيلحي، إلى أنّ المسطحات المائية عبارة عن 9 بحيرات مصرية في الشمال والوسط والجنوب، تنتج نحو 12% من إجمالي الإنتاج البالغ أكثر من مليوني طن، وبالتي فالإنتاجية ليست مرضية.