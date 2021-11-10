الثروة السمكية تعلن عودة الصيد بميناء العريش بشروط في هذا الموعد

أعلن سامي الهواري مدير عام منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، في بيان له اليوم، أنه تقرر فتح ميناء العريش أمام الصيادين، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 من ديسمبر الشهر القادم للعام الحالي ولكن بشروط يجب استيفائها بشكل كامل.

شروط الحصول على السروح المطلوبة

وأضاف الهواري في بيانه أن الأوراق والمستندات المطلوبة من الصيادين هي: 2 دفتر سروح و3 ملفات بلاستيك، و6 صور للرخصة، و6 صور بطاقة الرقم القومي، و6 صور التفتيش البحري، و6 صور فوتوغرافية للمركب من جميع الجهات، و6 صور شهادة تسجيل لمراكب الشاتولا، و6 صور شهادة قيد لمراكب الدبة.

تحديد مكان الصيد

أيضا لا بد أن يكون هناك إقرار على صاحب المركب بالسروح بالمركب في المنطقة المحددة غرب ميناء العريش فقط، ويمنع منعاً باتاً السروح شرق ميناء العريش لأي مركب من المسجلين، بالإضافة الى صور الرقم القومي والتصاريح للصيادين المطلوب تسجيلهم من دفعات السروح والعودة، وعلى الصياد صاحب المركب الذي لم يجد تصريح مركبه عليه التوجه الى مكتب العريش لتجديد ترخيص المكتب.

توزيع مهمات على الصيادين بالعريش

وكانت قد نشرت الهيئة العامة لتنمية المجتمع في بيان لها، اللقاء الذي تم بين عزيز مطر عضو مجلس النواب، وسامي الهواري بمقر منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، ونقل عزيز ما تم تنفيذه على أرض الواقع، لمبادرة رئيس الجمهورية لرعاية صغار الصيادين «بر أمان» وما تم توزيعه من مستلزمات الصيد على الصيادين بالمدينة الشبابية بالعريش بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشهر الماضي.