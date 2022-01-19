تشييع جنازة نجل عبدالمنعم السعيد من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس

شيّع الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبدالمنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، قبل قليل، جثمان نجله المهندس شادي، من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، عقب صلاة ظهر اليوم، بحضور عدد كبير من أقارب وأصدقاء الراحل.

بكاء حاد لوالد الراحل

وحضر عبدالمنعم سعيد عزاء نجله، متكئا على عصا، وبدت عليه علامات الحزن، حيث انخرط في بكاء حاد خلال تشييع الجثمان الذي يجري دفنه الآن في مقابر العائلة. وتوفي الراحل عصر أمس الثلاثاء، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وشارك في تشييع الجثمان، عدد من السياسيين والشخصيات العامة، الذين قدّموا واجب العزاء لوالد الراحل، ومن بين المشاركين، البرلماني السابق محمد عصمت السادات، والدكتور مصطفى الفقي.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، عضو مجلس الشيوخ، إنّ نجله المهندس شادي توفي عصر أمس الثلاثاء، بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وفاة نجل عبدالمنعم سعيد

وأضاف عضو مجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أنّ نجله لم يعانِ من أية أعراض مرضية، وكان يتمتع بصحة جيدة، كما أنهى حديثه قائلا: «كلنا تبعه» في إشاره لله سبحانه وتعالى.