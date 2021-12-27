عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يعمر كل جزء بمصر ولن يترك الصعيد وسيناء

اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث في الصعيد لم يحدث من قبل، لافتًا إلى أن مصر لديها مشروع وطني كبير قائم على قاعدة ألا نترك أحدًا وراءنا وأن جميع أنحاء مصر وجميع المناطق سيتم تعميرها.

مشروع توشكى

وأضاف ما كانت تعلنه العهود السابقة من تعمير الصعيد وسيناء وأن ما يحدث كان مجرد مشاريع محدودة وجزئية ولم يتم استكمالها أو تلافي المشكلات التي قابلتها ضاربًَا المثل في مشروع توشكى، مشيرًا أنه لم تم إنجاز هذا المشروع في التسعينات كان من الممكن أن يكون غطى جزء كبير من احتياجات مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الصعيد مصدر كبير للزيادة السكانية نتيجة المستوى المعيشي الموجود به، مؤكدًا أن هناك الكثير من المعالم الأثرية غير معروف في الصعيد لأنها كانت بعيدة عن خط نهر النيل وخط السكك الحديدية.

وجود محاور عرضية يتيح أماكن سياحية جديدة

وأشار «سعيد» إلى أن وجود طريق عرضي كل 25 كيلو متر يتيح الكثير من الأماكن السياحية التي كانت غير معروفة، هذا إلى جانب الوصول إلى أماكن التعدين الموجودة بالصعيد.

وأضاف عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يقوم بتعمير والوصول إلى كل جزء في مصر وأنه لن يترك الصعيد وسيناء.

ولفت إلى أن كل كيلو متر مربع في مصر فيها كثير من الخير وما يصلح للاستثمار ويوفر فرص عمل، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة وكل كيلو متر فيها نستطيع استثماره لتوفير فرص عمل، موضحا أن إهمال القرى تسبب في هجرة المواطنين للمدن الكبرى.