كورونا يوقف تصوير Ticket to Paradise لجورج كلوني وجوليا روبرتس

عادت موجات فيروس كورونا ومتحوراته للتفشي حول العالم بصورة كبيرة، وكانت آخر الأعمال التي تأثرت بالجائحة فيلم Ticket to Paradise للمخرج أول باركر، حيث أوقفت الشركة المنتجة للفيلم، التصوير في أستراليا بسبب تفشي الفيروس، وعاد النجمان جورج كلوني وجوليا روبرتس المشاركين في بطولة الفيلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل توقف تصوير فيلم Ticket to Paradise في أستراليا

وكشفت صحيفة «ديلي ميل أستراليا» القصة لأول مرة، إذ قالت إنّ جورج كلوني حلق لحيته التي نماها خصيصًا للفيلم، وغادر في رحلة إلى هونولولو، ثم استقل طائرة أخرى في وقت لاحق إلى كاليفورنيا.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم حددت في البداية موعدًا لإصدار فيلم Ticket to Paradise في دور العرض في 30 سبتمبر 2022، لكن الاستوديو نقلها منذ ذلك الحين إلى 21 أكتوبر 2022.

ومع ذلك، فإنّ توقف الإنتاج لمدة 3 أشهر، قد يضع التاريخ الجديد موضع شك، إذ بدأ إنتاج الفيلم العام الماضي في مواقع متعددة بولاية كوينزلاند الأسترالية، وكان ينقص الفيلم أسبوعين فقط على اكتماله.

وذكرت التقارير المحلية أنّ الفيلم سيتوقف لمدة ثلاثة أشهر، لكن ليس من الواضح بالضبط متى ستتمكن الكاميرات من إعادة التصوير مرة أخرى، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

المخرج أول باركر يشارك في كتابة الفيلم مع دانيال بيبسكي

وتدور أحداث فيلم «Ticket to Paradise»، حول أبوين مطلقين يندفعان إلى بالي لمنع ابنتهما المراهقة من الاندفاع نحو زواج غير حكيم مثل زواجهما، وخلال الرحلة يمنحان علاقتهما فرصة ثانية، وهو من تأليف دانيال بيبسكي والذي شاركه في الكتابة المخرج أول باركر.

وجاء تصوير الفيلم في أستراليا، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن التمويل الحكومي ومواقع كوينزلاند في مارس من العام الماضي، كان الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الدولي مزدهرًا في أستراليا.

وكانت الدولة سريعة في وضع تدابير مالية وتدابير سمحت لصناعة إنتاج الشاشات بالوقوف على قدميها، كما أنّ الضوابط الصارمة على الحدود أبقت أيضًا على المتغيرات السابقة لفيروس كورونا.