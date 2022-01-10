أبو الغيط يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

اتجه السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يُعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

منتدى شباب العالم يعزز قيم الحوار وفهم الآخر

ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة، عن أبوالغيط، قوله إنّ المنتدى صار يُمثل إضافة حقيقية للتواصل بين الشباب من ثقافات وحضارات مختلفة، بما يُعزز من قيم الحوار وفهم الآخر، وبما يدعم أيضا الحوار بين الأجيال المختلفة ويسمح بتبادل الرؤى والخبرات.

الشباب وحاجتهم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم

وأضاف أنّ المنطقة العربية تُعد من أكثر المجتمعات شبابا على مستوى العالم، وأنّها في حاجة لمزيد من المبادرات التي تسمح لهؤلاء الشباب بالتعبير عن أنفسهم وأحلامهم ورؤيتهم لبلادهم، باعتبارهم يمثلون الكتلة الأكبر في أغلب المجتمعات العربية.