«أبو الغيط» يُطالب بالإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية روابي وطاقمها

طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية روابي وطاقمها، المحتجزين من قبل الحوثيين من أمام السواحل اليمنية، مشدداً على إدانة الجامعة العربية لهذا العمل واعتباره من أعمال القرصنة البحرية.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة عن أبو الغيط، تأكيده أن الاستيلاء على السفينة يُعد تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وأنه ليس موجهاً ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار، بما قد يؤثر على مصالح العديد من الدول ويُهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة ابحيوية من العالم.

اختطاف السفينة نتحنى إجرامي خطير

وأوضح المصدر أن السلوك الحوثي، وما تورطت فيه الميلشيا من أعمال القرصنة والاختطاف، يعكس منحى إجرامياً خطيراً يتعين التصدي له وردعه، صيانة لحرية الملاحة في هذا الشريان التجاري الهام، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.