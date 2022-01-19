العثور على جثة شاب داخل مشتل بمصر القديمة.. والطب الشرعي يكشف تهشم الجمجمة

تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب، في ظروف غامضة داخل «مشتل» في مصر القديمة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

جرى نقل الجثة، إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بالعثور على جثة شاب يدعى «يوسف.أ»، 37 سنة، داخل مشتل بدائرة قسم الشرطة.

وبينت مذكرة النيابة العامة بعد تكليفها الطب الشرعي ببيان سبب الوفاة، إصابة المجني عليه بتهشم في الجمجمة؛ ما يؤكّد بأنَّه قتل بواسطة جسم صلب.