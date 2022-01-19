العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في أوسيم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة عارية لشاب مجهول ومصاب بطلق ناري في الظهر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها لكشف هوية المجني عليه وضبط الجناة.

وقررت النيابة، التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، كما قررت تصوير جثة المجني عليه وتعميمها على أقسام الشرطة المختلفة حتى يتم التعرف عليه من قبل المترددين على الأقسام في محاولة لكشف هوية المجني عليه.

البداية

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة عارية بدائرة قسم شرطة أوسيم، وبالانتقال تبين العثور على جثة عارية لشاب مجهول الهوية وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، كما تبين إصابة المجني عليه بطلق ناري في الظهر وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقال مصدر أمني إنه تم أخذ بصمات المجني عليه للكشف عليه بعرضها على الأمن العام، فربما يكون المجني عليه قد سبق اتهامه في إحدى القضايا ولدية بصمات لدى الأمن العام، بالإضافة إلى أنه جار فحص بلاغات التغيب خاصة التي تحمل مواصفات المجني عليه.