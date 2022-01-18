العثور على جثة طالبة جامعية في دسوق.. «مخنوقة ومرمية على السطوح»

عثر أهالي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، على جثة طالبة جامعية ملقاه أعلى سطح إحدى العمارات السكنية، الواقعة بمنطقة شارع الجيش وبها آثار خنق دون معرفة المتسبب في الواقعة.

بلاغ بالحادث

من جانبه تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بعثورهم على جثة "روان.م.ا"، 21 عامًا، طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها.

الشرطة تنتقل لمكان الواقعة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق

انتقل العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة المقدم ماجد بشر، وكيل الفرع، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، ومأمور القسم، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال ذويها أفادوا تلقيهم مكالمة من مجهول من خلال هاتفها يخبرهم بوجودها جثة فوق سطح العمارة الذي جرى العثور على جثتها.

نقل الجثة إلى المشرحة

جرى نقل جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما يبذل رجال المباحث جهودهم لكشف حقيقة الواقعة، والوقوف علي حقيقتها، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية أملا في الوصول إلى مرتكب الواقعة.

البحث عن الفتاه المفقودة

وبحث الأهالي كثيرا عن الفتاة التي اختفت لوقت قصير قبل العثور عليها، حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق بدسوق لمباشرة التحقيقات، ومن المقرر ان يجرى استدعاء ذوو الطالبة لسؤالهم عن الواقعة وعما إذا كانت الفتاة تاعاني من اي شيئ ام لا