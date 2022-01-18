النيابة العامة تأمر بتشريح جثة طالبة ملقاة على سطح عمارة بكفر الشيخ

أصدر المحامي العام لنيابات كفرالشيخ اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة دسوق بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها عثر على جثمانها مخنوقة بواسطة حبل حول رقبتها بسطح منزل، وسماع أقوال شهود العيان.

تحقيق عاجل في وفاة طالبة جامعية مخنوقة

كما شدد المحامي العام، في تعليماته، على تفريغ الكاميرات بمحيط موقع الحادث وعرض جثمان الفتاة الضحية على الطب الشرعي، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وأفادت مصادر بجهات التحقيق، أن الأهالي عثروا على جثة الطالبة الجامعية ملقاة أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بنطاق شارع الجيش، وبها آثار خنق دون معرفة المتسبب في الواقعة.

حادث أليم وجهود للتأكد من الشبهة الجنائية

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بعثورهم على جثة «روان.م.ا» 21 سنة طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها.

كما أوصي مدير أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف العميد أحمد سكران وكيل إدارة البحث الجنائي والانتقال لمكان الواقعة، برفقة المقدم ماجد بشر، وكيل الفرع، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، ومأمور القسم.

فريق بحث جنائي لضبط الجناة

وبسؤال ذويها أفادوا بتلقيهم مكالمة من مجهول من خلال هاتفها يخبرهم بوجود جثة فوق سطح إحدى العمارات، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف ونقلت جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

جهود أمنية للتحقيق في الحادث

ويكثف ضباط المباحث الجنائية بكفرالشيخ من جهودهم لكشف حقيقة الواقعة، والوقوف علي حقيقتها، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية أملا في الوصول إلى مرتكب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق بدسوق لمباشرة التحقيقات، ومن المقرر ان يجرى استدعاء أهل الطالبة لسؤالهم عن تفاصيل الواقعة بشكل أكبر وعما إذا كانت الفتاة تعاني من أي مشكلات من عدمه.