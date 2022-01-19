إعدام شخصين وتأجيل الحكم على 4 آخرين بتهمة قتل موظف حكومي بالغربية

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا «الدائرة الثالثة»، برئاسة المستشار أحمد عبدالغني عمران، وعضوية المستشارين محمد سامي عصر، ومحمد رزق مرعي، وأمانة سر محمد عناني بإحالة شخصين للمفتي، لتنفيذ قرار إعدامهما، وتحديد جلسة 6 مارس للحكم على آخرين، من بين 6 أشخاص بتهمة قتل موظف حكومي بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا.

وقتل المتهمون الموظف بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين، إذ احتجزوه داخل مزرعة وضربوه بآلة حادة فوق رأسه، ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية.

إحالة أوراق شخصين للمفتي

وأثبتت فعاليات الجلسة، اليوم، حضور كل من المتهمين الستة، وتلاوة التهم الموجهة إليهم، ومواجهتهم بها، ونفى المتهمون الواقعة جملة وتفصيلاً.

وتقدم دفاع المتهمين بعدة طلبات، تضمنت الدفع بعدم صحة الواقعة، وصمم على طلباته السابقة بسماع شهادة شاهد الإثبات الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا وقت حدوث الواقعة، مؤكداً أنه لم يبد تنازلا سابقاً عن ذلك الطلب، كما صمم على طلبه في الجلسة قبل السابقة بضم حرز ملابس المجني عليه والمطرقة المستخدمة في الواقعة، وكذلك تكليف النيابة العامة باستدعاء أحد مهندسي الصرف المغطى وأخذ عينة من مياه البئر الذي عثر به على جثة المجني عليه، وإرسالها لأحد المعامل التابعة لوزارة العدل لبيان مكونات العينة ونسبة الحموضة والقلوية فيها، ومدى تأثير ذلك على حالة التصبن، تعجيلا وتأجيلا .

جلسة وقائع القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وأضاف الدفاع أنه استجاب لهيئة المحكمة بطنطا بسرعة الفصل في الدعوى، رغم تمسكه بتلك الطلبات، ملتمسا براءة المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما من اتهام تأسيسا على انتفاء الظرف المشدد الوارد بمادتي الاتهام.

وكانت المحكمة وجهت للمتهمين الستة تهمة القتل العمد لمواطن بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة مِلْك عمدة القرية وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية، وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وفي جلسة الأحد الماضى أمهلت الدفاع مهلة أخيرة وأجلتها لليوم الأربعاء لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

تفاصيل الحادث جنائيا وقتل موظف الجمعية الزراعية

تعود أحداث القضية إلى شهر إبريل عام 2019 عندما تلقي مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ من صابر مصطفى رمضان، مزارع، بقرية كفر مسعود، باختفاء شقيقه إبراهيم الموظف بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي، والمقيم بنفس القرية، ويبلغ من العمر 38 عاما، في ظروف غامضة، حتى تم العثور على جثته داخل بئر بحديقة موالح ملك أحد المتهمين.