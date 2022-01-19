سيدة تنجو بأعجوبة من عواصف الثلج بكندا: خرجت سالمة من سيارتها بعد تحطم نهر جليدي (فيديو)

تمكّنت امرأة من النجاة في كندا، اليوم الأربعاء، بعد غرق سيارتها في مياه نهر باردة، جراء تحطم جليد أثناء سيرها فوق نهر متجمد.

نجاة امرأة بعد غرق سيارتها بنهر«ريدو» الجليدي في كندا

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، نجت امرأة، بعد لحظات من غرق سيارتها جراء تحطم جليد نهر «ريدو» في مقاطعة «أوتاوا» الكندية، ووثقت المرأة صورًا خلال خروجها ووقوفها على ظهر السيارة وسط النهر، إذ تمكّنت الخروج باستخدام قوارب «الكاياك»، وهي تستخدم في المسابقات الترفيهية، كما استعان السكان بحبل في سحبها من النهر.

تحذيرات بشأن الطقس السيئ في كندا

وقالت الشرطة الكندية، إنَّ المرأة متهمة بالاستعمال الخطير للسيارة، كما أمرت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وقوع الحادث، محذرة جميع المواطنين من خطورة الجليد، وضرورة توخى الحذر، بسبب انعدام الرؤية على الطرق السريعة الرئيسية، داعية إلى عدم استخدام السيارات إلا للضرورة القصوى والالتزام بعدم الخروج من المنزل.

موجة طقس سيئ وثلوج كثيفة تجتاح كندا

وضربت الثلوج الكثيفة جنوب كندا، في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، الأيام الماضية، مما تسببت في إغلاق الطرق السريعة الرئيسية، والمنشآت التعليمية ومراكز التطعيم، حيث حذرت وزارة البيئة الكندية من التساقط الكثيف للثلوج.

وكانت مدينتي تورنتو وهاملتون، قد تعرضوا إلى عاصفة ثلجية قوية صباح يوم الإثنين، إذ قال خبراء الأرصاد في كندا، أنَّه من المتوقع تساقط ثلوج بين 40 و60 سم، مع رياح تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، مما سيقلل بشكل كبير من الرؤية، وتصل في العاصمة أوتاوا إلى 50 سم، لذلك أعلن المسؤولون في العاصمة أنَّ الأمر سيستغرق أيامًا لتنظيف الطرق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.