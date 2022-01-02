السعوديون يرقصون «الدحيّة» فوق جبال الثلج.. والحرارة 1 تحت الصفر

سارع المواطنون في شمال السعودية، اليوم الأحد، إلى الاحتفال بتساقط الثلج الذي غطى سفوح جبل اللوز، إثر موجة البرد الصقيع التي اجتاحت البلاد، من خلال أداء رقصة «الدحيّة» التي اعتمدت في العصور القديمة، وما زالت تُمارس في بعض البلاد العربية وخاصة المناطق البدوية.

مواطنون يحتفلون بالثلوج على جبل اللوز

وأظهر عدد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفاء أهالي منطقة تبوك بالسعودية بتساقط الثلوج على طريقتهم الخاصة، إذ وقف عدد من الرجال في صف واحد، يصفقون ويغنون، فيما قام أحدهم بقيادة رقصة «الدحية».

شاهد.. متنزهون يؤدون رقصة الدحة الشهيرة في جبل اللوز بتبوك أثناء تساقط الثلوج https://t.co/3LXRORb04e @marsdnews24 pic.twitter.com/rlzNzOfud5 — ahmedk (@ake4478) January 1, 2022

الحاشي يقود رقصة «الدحية»

يذكر أن رقصة «الدحية» أو «الدحة» كما يسميها البعض، اعتمدت قديمًا في العصور الماضية خلال الحروب للدلالة على هزيمة الأعداء، كما أنه في الوقت الحالي تمارس في المناسبات، ولها قواعدها أو طريقتها الخاصة، إذ يجتمع رجال القبيلة في صف واحد، أو صفين ويصفقون ويغنون، في حين يرقص أمامهم رجل بالسيف أو العصا، يسمى «الحاشي».

جبال السعودية تكتسي بالثلج

في سياق متصل، اكتست مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك شمال غربي السعودية، بالكتل الثلجية البيضاء، حيث خيّم المواطنون فوق الجبل بعد الفجر مباشرة، للاستمتاع بهذه الأجواء، كما تشكلت سحب كثيفة من الضباب فوق المرتفعات أضفت إلى الأجواء المزيد من الجمال والمتعة والتشويق.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن المملكة العربية السعودية، سجلت في الموجة الأولى الباردة الحالية في الربع الأول من الشتاء أدنى درجات حرارة، والتي وصلت إلى 1 تحت الصفر؛ ما أدى إلى تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية لمنطقة تبوك، متوقعًا استمرارية انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وأضاف «القحطاني»، أن شمال السعودية هى أولى المناطق التي تواجه الموجات الباردة، حيث سجلت أدنى درجات حرارة، بالإضافة إلى تساقط الثلوج عليها، كما أن أجزاء من المناطق الشرقية سجلت في أعوام ماضية درجات حرارة أدنى من الشمال.