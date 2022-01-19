التضامن: 32 ألف جمعية أهلية تقدمت بطلبات توفيق أوضاعها إلكترونيا

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، المادة الثانية منه كانت تنص على أن توفيق الأوضاع يكون خلال عام، مشيرا إلى أن المجلس وافق على تعديل هذه المدة بسنة إضافية أخرى، ليصبح عامين منذ صدور اللائحة.

28 ألف جمعية وفقت أوضاعها

أضاف مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك نحو 28 ألف جمعية وفقت أوضاعها، و32 ألف جمعية تقدمت بطلب توفيق أوضاع إلكترونيا.

شروط إشهار الجمعية الأهلية

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت في وقت سابق، أن شروط إشهار الجمعية تتمثل فيما يلي:

- سند شغل مقر الجمعية موثق بالشهر العقاري، على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط.

- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.

- أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بين (5:15) عضو ويشترط أن يكون العدد فردي.

- لا يوجد عدد محدد للمؤسسين، وبحد أدنى عشرة مؤسسين (طبيعي- اعتباري) أو منهما معا.​

إجراءات إشهار الجمعية الأهلية

- الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته الجمعية.

- على الجمعية تقديم سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسئول عن القيام باتخاذ إجراءات قيد الجمعية بالجهة الإدارية.

- تختار الجمعية اسم للجمعية، لا يؤدي إلى الخلط أو اللبس بينها وبين أي جمعية أخرى، تشترك معها جغرافيا في نطاق عملها، عن طريق البحث عن الاسم المختار بقاعدة بيانات الوزارة.

- بعد الموافقة على الاسم وميادين العمل والأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال الجمعية، يتم تسليم ملف الجمعية للجهة الإدارية.

- تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال شهرين «60 يوما» من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد.​