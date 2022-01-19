السيسي يجتمع مع الدكتور عوض تاج الدين كتب: محمد أبوعمرة 03:51 م | الأربعاء 19 يناير 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي قال بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. اقرأ المزيد: عوض تاج الدين: كورونا يحتاج جرعة لقاح معززة كل 6 أشهر «فيديو» محمد عوض تاج الدين: لدينا 116 مليون جرعة من لقاح كورونا عوض تاج الدين: تصاعد حالات الإصابة بكورونا في مصر يستمر لعدة أيام عوض تاج الدين: أدوية كورونا متوفرة ونتعامل مع الحالات بكل حرفية ودقة عوض تاج الدين الشئون الصحية الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي