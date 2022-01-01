عوض تاج الدين: كورونا يحتاج جرعة لقاح معززة كل 6 أشهر «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إن الدولة غير مقصرة مع مواطنيها في توفير لقاحات فيروس كورونا، ولكن يوجد العديد من المواطنين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، والدولة تلقح المواطنين بالجرعة الأولى والثانية بشكل أساسي، كما أعلن مجلس الوزراء منح الجرعة الثالثة لفئات معينة، وهذه الفئات هي نفسها الفئات التي كانت لها الأولوية في التطعيم، وهي كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة والكوادر الطبية ومن لديهم أمراض نقص مناعة أو خلل في المناعة أو من يوجد عليهم قلق، مشددا في الوقت ذاته على أن فيروس كورونا تلزمه جرعة معززة كل 6 أشهر.

الدولة تعطي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أن الدولة بالفعل تمنح الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، ويوجد بعض المواطنين وصلت لهم إخطارات بضرورة التوجه لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الدولة بدأت في تطعيم الأطفال أقل من 18 عامًا، موضحا أن عدد جرعات لقاحات كورونا التي امتلكتها مصر حتى الآن نحو 121.2 مليون جرعة، وحتى يوم 26 ديسمبر الماضي استقبلت مصر كميات من اللقاحات من مختلف أنواع التطعيم، وعدد الجرعات التي تم استخدامها تصل لـ60 مليون، وهناك بعض المواطنين ممن تلقوا جرعة واحدة للقاح جونسون الذي تمتلك مصر منه 15.5 مليون جرعة.

معدل الحاصلين على لقاح كورونا جيد

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن معدل المواطنين ممن تلقوا جرعات لقاح كورونا يعتبر جيدًا مقارنةً بالمراحل الأولى من بدء التطعيم، إذ تخطت مصر رقم نصف مليون متلقي للقاح يوميا، مشددا على أن هذا التطعيم الخاص بفيروس كورونا مثله مثل الإنفلونزا الموسمية تكون فاعليته من 6 أشهر لـ9 أشهر، ولكن كونه وباءً يحتاج الشخص بعد 6 أشهر جرعة معززة ومقوية من التطعيم.