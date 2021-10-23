عوض تاج الدين: أدوية كورونا متوفرة ونتعامل مع الحالات بكل حرفية ودقة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك احتواء شديد للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فكل الزملاء في كل المواقع في مصر، سواء على مستوى القطاع الخاص أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة والسكان، جميعها تتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا بكل حرفية ودقة، وذلك خلال تصريحات لشاشة «التليفزيون المصري».

أسس العلاج معروفة في المؤسسات العلاجية

وأضاف «تاج الدين»، أن وسائل العلاج أو أسس العلاج معروفة في المؤسسات العلاجية، فهي تستقبل الحالات الحادة أو الشديدة أو التي تحتاج عزلا، وهناك إمكانيات موجودة وأسرّة متوفرة وشركات أدوية تنتج الأدوية المطلوبة، «كل الأدوية متوفرة بإذن الله»، كما يتم العمل على استخدام الوسائل الوقائية في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك تدفق في عملية اللقاحات، «فيه 22 مليون مواطن أخذوا 32 مليون جرعة».

إقامة المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأمراض الصدر الشهر الجاري

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، من يوم 27 لـ29 أكتوبر، سيتم عمل مؤتمر السنوي رقم 62 للجمعية المصرية لأمراض الصدر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرعى المنظومة بشكل كامل، من أجل تبادل الخبرة والمعرفة والنتائج في هذا الاتجاه، «نسير في هذا الاتجاه والدولة تؤكد على وسائل الوقاية والاحتراز لتقليل نقل العدوى ونقل الإصابات».