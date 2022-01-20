مع قرب الافتتاح.. تعرف على مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تعد العاصمة الإدارية الجديدة من أحدث المدن المصرية، التي يجرى إنشاءها في الوقت الحالي؛ إذ أنها ضمن مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي، في إدارة وتشغيل مرافق المدينة كافة، وتضم العديد من الأحياء، منها «الحكومي، والمال والأعمال، والبنوك»، بجانب 6 أحياء سكنية.

كما تضم العاصمة الإدارية الجديدة النهر الأخضر، الذي يعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم؛ إذ يبلغ طوله 35 كليو متر، بمساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف فدان، بجانب مدينة الفنون والثقافة، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وخلال النقاط التالية، تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن مدينة الفنون والثقافة.

أهم المعلومات عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

1. تقام المدينة على مساحة حوالي 127 فدانا.

2. تضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة وصالات السينما والأوركسترا الموسيقية.

3. تحتوي مدينة الفنون والثقافة على المكتبات والمتاحف، مثل متحف «العاصمة، والفن»، والمعارض الفنية، وتضم مسرحا مفتوحا يسع لحوالي 20 ألف متفرج، ومسجد يسع لقرابة 600 مصلٍ.

5. تشمل المدينة أيضا دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءا أساسيا من مدينة الفنون والثقافة، تحتوي على قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 22006 أفراد.

6. بالاضافة إلى قاعتين احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص، مجهزة بأحدث التقنيات، وأخرى تسع 750 فردا للعروض الخاصة.