127 فدانا.. 10 معلومات عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

عدد من المشروعات التى تنفذ لأول مرة فى مصر، اهتمت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذها داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، كى تصبح نموذجا يحتذى به على مستوى العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن مدينة الفنون والثقافة، التى يتم تنفيذها داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

10 معلومات عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

1- تضم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الفنون والثقافة.

2- تضم مدينة الفنون والثقافة، دار الأوبرا الجديدة.

3- تُعد هذه المشروعات التى تنفذ لأول مرة فى مصر، داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، شاهدا على النهضة العمرانية الحديثة، التي تعيشها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

4- تبلغ مساحة مدينة الفنون والثقافة، داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حوالى 127 فدانا.

5- تشمل مدينة الفنون والثقافة أيضا مكتبة العاصمة، ومتحف عواصم مصر، ومتحف الفن الحديث، والسينما الوثائقية، وبيت العود، ومبني الموسيقي المعاصرة، وقاعات تدريب أوركسترا وباليه.

6- كما تضم مدينة الفنون والثقافة، سمبوزيوم للنحاتين، ومحطة مياه مثلجة ومحطات كهرباء، ومسجد يسع 700 شخص، والغابات الشجرية.

7- وتضم مدينة الفنون والثقافة عدداً من المراسم والجاليريهات والجرافيك استوديو، ومناحت، ومحال تجارية ومطاعم وكافيهات،

8- كما تضم مدينة الفنون والثقافة، المقامة داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مسرح مكشوف يسع 15 ألف شخص، بجانب المسرح الروماني.

9- ليس ذلك فقط، بل تشمل مدينة الفنون والثقافة، عدد من الجراجات السطحية، و2 جراج متعدد الطوابق، تتسع لـ4500 سيارة.

10- تتكون دار الأوبرا الجديدة، بمدينة الفنون والثقافة، من:

- القاعة الرئيسية، والتى تسع 2200 كرسي.

- قاعة الكونسرت، والتى تسع 1168 كرسى.

- قاعة الدراما، والتى تسع 632 كرسى.

- مركز الإبداع الفني، ويضم استوديوهات الصوت.

- قاعات التدريب للأوبرا، والـ«Black Theatre»، ومتحف الشمع (مدام توسو).