الحكومة تنفي اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية على الحي الحكومي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن تداول فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط.

8 أحياء سكنية لاستيعاب مليوني مواطن في المرحلة الأولى

وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بما يتم على أرض الواقع، مُوضحةً أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر، الذي أنشئ وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة الخدمات.

وتضم 8 أحياء سكنية لاستيعاب مليوني مواطن في مرحلتها الأولى لتكون مدينة آهلة بالسكان، فضلاً عن تنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية بها وفقاً لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتضاهي بذلك مدن العالم الذكية، مُشيرةً إلى أنه تم اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021، بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية لعل أبرزها الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجاً منها البرج الأيقوني، إضافة إلى المدينة الرياضية، ومدينة الفنون والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

وفي سياق متصل، اختيرت العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021، بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، حيث تضم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما تضم العاصمة الإدارية مبنى الاتصال الحكومي، الذي يشتمل على أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها، ومزود بالتكنولوجيا الحديثة، في حين أنه تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية في العام الدراسي الحالي 2021/2022.

نصيب الفرد من المساحات الخضراء 15 مترا مربعا

كما أنّ من المقرر أن تكون العاصمة الإدارية أول مدينة خضراء في مصر وتحتوي على نماذج عمرانية مختلفة، ولأول مرة يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء يصل لـ15 متراً مربعاً، وكذلك فهي مدينة مستدامة تستخدم محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المياه والمخلفات، حيث تعتمد في 20% من طاقتها على المصادر المتجددة.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).