أول اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية اليوم.. وهذه منشآت الحي الحكومي

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، أول اجتماع لمجلس الوزراء في مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجي للحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجاري.

الانتقال التدريجي للحكومة بالعاصمة الإدارية

وكان رئيس الوزراء أكد أنه بدأ عدد من الوزارات في تسلم المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبي لهذه المباني على مدى الأشهر الستة المقبلة.

مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

- يضم الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتي الدفاع والداخلية، وتعد البوابة الرئيسية للحي الحكومي العاصمة الإدارية، هو مبنى مجلس الوزراء.

- يضم الحي 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، تم تصميمها على الطابع الإسلامي، والبعض الآخر على الطابع المصري الفرعوني، بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.

- تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل 360 فدانًا من إجمالي 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

- وعلى الجهة اليسرى، داخل الحي الحكومي، تقع وزارة العدل داخل المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة.

- أما منطقة بلازا، التي ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الطابع الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت، تقع في منتصف الحي الحكومي.

- وعن مبنى وزارة الخارجية، فهو يقع يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم 5 وزارات، هي الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني.