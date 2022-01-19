انطلاق الأوكازيون الشتوي 7 فبراير: تخفيضات 50% لمدة شهر

بتخفيضات تصل إلى 50% ومشاركة آلاف المحلات التجارية، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون الشتوي لعام ‏‏2022، بدء من الاثنين 7 فبراير المقبل، على أن يستمر الأوكازيون الشتوي لمدة شهر.

أسبوعان اشتراك لكل محل

وسيكون ‏لكل محل مدة أسبوعين للإشتراك في التخفيضات الشتوية، حسب التموين، مشددة على أهمية إعلان ‏المحال المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

ووجه وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

تسهيل إجراءات المشاركة

ووجه وزير التموين، مديري المديريات بتسهيل إجراءات اشتراك أصحاب المحلات في الأوكازيون ومتابعة جودة السلع ‏المعروضة والالتزام بالأسعار والتخفيضات.‏

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن هدف الأوكازيون تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات تصل 50% كما حدث العام الماضي‏، مشيرا إلى أن الأوكازيون يعد فرصة للمواطن ‏والتاجر أيضا الذي يستخدم الأوكازيون لإحداث رواج في تجارته.

وأضاف «كمال» أن عدد المحال التي تشارك في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي يزيد ‏سنويا عن 3500 محل، مؤكدا أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فحسب، بل محال الأدوات المنزلية ومحال بيع المنتجات الجلدية «الأحذية والشنط» ‏وغيرها من الأنشطة التجارية.