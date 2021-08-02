«التموين»: 600 حملة تفتيشية بالأسواق للرقابة على أوكازيون 2021
عبدالمنعم خليل لـ«الوطن»: التخفيضات قد تصل لـ70%
كتب:
وفاء الصعيدي
04:28 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
أوكازيون الصيف - صورة أرشيفية
أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة سير انطلاق الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ اليوم الاثنين 2 أغسطس والمستمر لمدة شهر كامل، وينتهي في 2 سبتمبر المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن هناك حملات تنتشر يومياً في الشوارع على مستوى المحافظات، لمتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمعايير الأوكازيون والالتزام بالقانون.
600 حملة للتفتيش على المحلات
وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك نحو 600 حملة تفتيشية منتشرة في الشوارع والمناطق التجارية على مستوى المحافظات، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وجميع فروعه بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات التموين أيضا، من أجل ضبط السوق، ووقف أي حالات غش تجاري قد تحدث خلال فترة الأوكازيون.
عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2021
وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد المحلات التجارية المتوقع مشاركتها في الأوكازيون الصيفي لهذا الموسم، قد يتخطى 4500 محل تجاري، وذلك بزيادة ملحوظة عن عدد المحال بالأوكازيون الماضي، التي بلغت 3400 محل تجاري، حسب تصريحاته.
تخفيضات أوكازيون 2021
وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن التخفيضات أيضا هذا الموسم قد تصل إلى 70% في بعض المحال و60% في محلات أخرى على حسب رؤية كل محل لكمية البضاعة المتراكمة لديه.
مهمة الحملات الرقابية
وأكد خليل أن الحملات التفتيشية والرقابية مهمتها التأكد من أن الأسعار المعلنة في الأوكازيون هي تخفيضات حقيقية على سلع أصلية وليست سلعاً رديئة، قائلاً: «نتأكد من سعر السلعة قبل وبعد التخفيضات من خلال فواتير الشراء المتواجدة بالمحلات والتي يحق لنا الاطلاع عليها طبقا للقانون».
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