«التموين»: مد فترة الأوكازيون الشتوي إلى نهاية مارس بمناسبة عيد الأم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مد فترة الأوكازيون الشتوي، من اختصاص الغرفة التجارية، وليس الوزارة، مضيفة أن مهمتهم في الأوكازيون بيكون الإشراف والرقابة طبقا للقانون، ولكل محال الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، على أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح موسم الأوكازيون الشتوى 2021؛ لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 2021، في 7 مارس المقبل، وبدأ انطلاقة خلال الأسابيع الماضية، وتم تساهيل منح تصاريح للمحلات التجارية التي قررت المشاركة خلال الأوكازيون الشتوي، وعدد أكثر من 500 محل.

وتابعت الوزارة أنه من المحتمل مد فترة الأوكازيون بعد موافقة الغرفة التجارية إلى بعد عيد الأم، لتتيح للمواطن فرصة للشراء بأسعار مخفضة في هذه المناسبة.

ويشمل الأوكازيون الشتوي عروض تخفيضات الأسعار على كافة المنتجات، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا خلال الاسابيع الماضية من العرض، حيث يتم منح المحل تخفيضات في أسعار المنتجات حسب رغبة المحل المشارك في الأوكازيون، بشرط أن تكون حقيقية، ويلتزم مالك المحل بعروض التخفيض سواء قبل أو بعد العرض.

وحرصت وزارة التموين، على أن تتيح فرصة لانتعاش التجارة الداخلية وتحفيز المواطنين على شراء المنتجات والسلع بأسعار مخفضة، وفي الوقت نفسه الحصول على سلع جيدة يتخفيض حقيقي في سعرها.

ونبهت الوزارة على المواطنين الشراء من المحلات المعروفة والمرخصة، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالباعة الجائلين، مطالبة بضرورة الالتزام بمنح فواتير للمستهلك؛ للتأكد من حصوله على تخفيض حقيقي.

وناشدت الوزارة، المواطنين بالإبلاغ عن وجود أي منتجات باهتة أو تالفة يتم بيعها في الأوكازيون الشتوي، كما نصحت بضرورة فرز الملابس والمنتجات قبل شرائها للحصول على حقهم.