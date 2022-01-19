«تاج الدين»: مصاب أوميكرون يعدي 14 شخصا.. و«الغلق» قرار «لجنة كورونا»

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن خطوة الغلق الكلي أو الجزئي للبلاد ليست رأيا شخصيا، لكن هناك لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا تجتمع بشكل دوري وتنظر للأمور بشكل عام ومصلحة المواطن وصحته في المقام الأول لها.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين خلال مؤتمر صحفي له اليوم قائلا: «نحقق التوازن بين صحة المواطن ومصلحة البلد، ولا داع للخوف أو القلق بشأن فيروس كورونا المستجد أو المتحورات الجديدة، ولقاحات كورونا لها فعالية كبيرة ضد الفيروس والمتحورات وحتي الآن ربنا سترها.. والدولة تدير ملف أزمة كورونا بشكل احترافي».

تاج الدين : الشخص المصاب بمتحور اوميكرون يصيب ١٤ أمامه

وعن الموجة الجديدة لكورونا، أكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن هناك زيادة في أعداد الإصابة بالفيروس، ولا احد يعلم أنها موجة جديدة خامسة أو زيادة في الرابعة ولا نهتم كثيرا بالاسم، لكن الحقيقي هو وجود إصابات كثيرة لفيروس كورونا وارتفاع المنحني الوبائي.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، أن هناك زيادة في إصابات فيروس كورونا العائلية بسبب متحور أوميكرون، مشيرا إلي أن فترة الإصابة المتحور أقصر من الفترات السابقة لمتحورات كورونا، والمصاب بأوميكرون يصيب 14 شخصا أمامه.