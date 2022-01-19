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تقليل الكثافة وجرعات منشطة وبرامج توعية.. توجيهات رئاسية عاجلة لمحاصرة كورونا

كتب:

كريم روماني
04:39 م | الأربعاء 19 يناير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بضرورة تقليل الكثافات البشرية في المدارس والجامعات، وتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات ضد كورونا.

وترصد «الوطن» التوجيهات الرئاسية العاجلة لمحاصرة فيروس كورونا: 

- تقليل الكثافات البشرية في المدارس والجامعات.

- تعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات ضد كورونا.

- التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات.

- تطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير.

- الاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين.

- تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات.

- دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات.

- تعزيز قدراة المستشفيات الاستيعابية.

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السيسي يوجه بتقليل الكثافة في المصالح الحكومية والجامعات والمدارس