«تاج الدين»: لا يوجد دواء لعلاج كورونا حتى الآن.. والبروتوكولات استرشادية

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن بروتوكولات علاج كورونا بمثابة خطوط استشارية للأطباء، لافتا إلى أن معالجة كل مريض تختلف عن الآخر، ولا يوجد دواء معين يعالج فيروس كورونا، وتوجد شركتان أعلنتا عن دواء يعالج كورونا لكن عند تجريب هذه الأدوية لم تأت بنتائج.

اللقاحات وبروتوكولات العلاج

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية قائلا إن التصاريح الصادرة لاستخدام اللقاحات هي تصاريح سريعة للوقاية وإعطاء مناعة للحماية من الإصابة، مشيرا إلى أن البروتوكولات تعطى وفقا للحالة، وهناك مشاكل ووفيات نتيجة لمضاعفات كورونا، وهذا ليس في مصر فقط ولكن علي مستوي العالم.

وأضاف أن خبرة الطبيب تحدد حالة المريض، وأدوية علاج كورونا ستصنع في مصر وهناك دواء لإحدى الشركات جزء من تصنيعه يستخدم لمرض الايدز، والأدوية الجديدة للحالات البسيطة وليست الخطيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لعرض أحدث تحورات فيروس كورونا، وكيفية تشخيص متحور «أوميكرون» وفاعلية «بي سي آر» في اكتشافه، بجانب الإعلان عن أحدث البرتوكولات العلاجية للتعامل مع فيروس كورونا بشكل مباشر بنسب شفاء عالية، علاوة على استعراض مستقبل التحورات الجديدة، وما إذا كان هناك موجات جديدة لتحورات كورونا من عدمه.