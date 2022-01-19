ابن وحيد سيف ناعيا والده في ذكرى وفاته التاسعة: صانع البهجة

أحيا الفنان أشرف سيف، الذكرى التاسعة لوفاة والده الفنان الراحل وحيد سيف، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 يناير 2013، واصفًا إياه بـ«صانع البهجة».

ابن وحيد سيف: أبي حبيبي وحبيب الملايين

وكتب أشرف سيف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «تأتى الأيام وتمضي لكن ذكراك لن ترحل أبدًا حتى نلتقى إن شاء الله.. اليوم الذكرى التاسعة لرحيل أبي الطيب صانع البهجة.. حبيبي وحبيب الملايين».

أشرف سيف يُناشد الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة

وتابع ابن وحيد سيف: «اللهم ارحمه واعف عنه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء.. وحسن أولئك رفيقا.. نسألكم الدعاء أحبائي.. غفر الله لكم وأثابكم».

وحيد سيف.. سيرة ومسيرة

يذكر أنّ الفنان وحيد سيف، رحل عن عالمنا يوم 19 يناير عام 2013، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أثرى المكتبة الفنية بأكثر من 300 عمل فني، من أبرزهم «شارع محمد علي»، و«المال والبنون»، و«محامي خلع»، و«سيد العاطفي» و«عايز حقي».

وكانت البداية الفنية للفنان وحيد سيف، عام 1971، من خلال فيلم «زوجتي والكلب»، حيث إنه من مواليد الإسكندرية، وحصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة الإسكندرية، واستقر بعدها في القاهرة عام 1968.

بدر وبدرية.. آخر أعمال وحيد سيف

وكانت أخر أعمال وحيد سيف الفنية، مسلسل «سيت كوم» بدر وبدرية، الذي عُرض عام 2010، حيث تعاون فيه مع إيمان السيد، ومنير مكرم، وشذى ومحمد متولي.

وتدور أحداثه حول بدر وبدرية تجمع بينهما قصة حب ويقرران الزواج، ولكن ترفض الأسرتان هذه الزيجة لأن كل عائلة في نظر الأخرى أدنى منها في المستوى، بينما يعمل والد بدرية بائع كشري ووالد بدر بائع عرق سوس، ويقرر صاحب فندق ثري افتتاح فندق جديد بفرح مجاني لاثنين من الشباب ويقيم مسابقة تكون نتيجتها في صالح بدر وبدرية.