خطط الجامعات لتقليل كثافات الطلاب لمحاصرة كورونا قيد الدراسة

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة عن خطط لتقليل كثافات الطلاب وموقف حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توجيهات رئاسية بتقليل الكثافات داخل المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، لمواجهة فيروس كورونا ووقف انتشار عدوى متحور أوميكرون.

وتنتظر الجامعات ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الحكومية الأسبوع المقبل من قرارات، فيما أكد رؤساء جامعات في تصريحات لـ «الوطن» أنه سيجري تقليل أعداد العاملين وأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيما أكدت عدة جامعات أنها تطبيق بالفعل قرار تناوب الحضور للعاملين وأعضاء هيىة التدريس، ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي.

تقليل كثافات الطلاب بالجامعات

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجامعة طبقت ضوابط التباعد الاجتماعي في امتحانات الفصل الدراسي الأول على أكمل وجه، من خلال زيادة عدد لجان الامتحانات وتخصيص مسافات بين الطلاب وبعضهم البعض لمدة تزيد عن متر ونصف، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير المطعمين الامتحانات.

ونوه «عبدالخالق» إلى أن الكلية ستبدأ بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول تطبيق قرار التناوب للحضور بين العاملين وأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بإجراءات المتابعة والتقصي للجميع.

أجازة للعاملين بالتناوب في عين شمس

وقرر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، منح العاملين إجازات بالتبادل فيما بينهم، مع التاكيد علي استنثاء عدد من القطاعات الهامة والمشرفين على الامتحانات والملاحظين، مع التوسع في خطط وإجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الحكومية بشأن الدراسة والامتحانات وتقليل كثافات الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.

ومن ناحية اخرى، أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان علي أنه لم يتم منح إجازات بالتبادل بين الموظفين، مؤكدا أن الامتحانات للفصل الدراسي الأول تسير بصورة إيجابية ومطمئنة دون رصد مشكلات، لافتا إلى أن الجامعة طبقت إجراءات التباعد الاجتماعي داخل اللجان، وقاربت علي الانتهاء بمختلف الكليات.