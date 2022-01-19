مستشار الرئيس للشؤون المالية: انتهاء تنفيذ مدينة الفنون والثقافة خلال شهر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية؛ لاستعراض موقف تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخطط المقترحة لإدارتها وتشغيلها.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه في ظل قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإنه يتعين أن تكون هناك جهة محددة لإدارة وتشغيل هذه المدينة الفريدة من نوعها بالأسلوب الأمثل، مع أهمية الاستفادة من هذا الصرح الثقافي المهم بما يضمه من مكونات ثقافية وفنية ومتاحف، ومسارح، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة والإدارة بأعلى مستوى من الكفاءة لهذه المدينة؛ لضمان استدامتها على النحو المأمول للأجيال المقبلة.

من جانبه، أشار اللواء محمد أمين إلى أنه في غضون شهر سيتم الانتهاء من تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالكامل، لافتا إلى أنه تم وضع تصور لإدارتها وتشغيلها، بالنظر إلى مكانتها المرموقة، التي تستلزم وجود أسلوب إدارة على أعلى مستوى، وأن تكون هناك استراتيجية محددة لاستقطاب الكفاءات والكوادر بالمدينة، مؤكدا أن المدينة ستدار بأحدث الأساليب العلمية في الإدارة بشكل يضاهي مثيلاتها على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح وتصور إدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، ووجه رئيس الوزراء بإعداد تصور نهائي؛ تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية، نظرًا لما تحظى به المدينة من اهتمام خاص من السيد الرئيس.