نجل الدكتور عبدالمنعم سعيد.. مهندس توفي بالسكتة القلبية والعزاء الجمعة

تحولت صفحات عدد من العاملين في الصحافة والإعلام إلى دفتر عزاء إثر إعلان نبأ وفاة المهندس شادي نجل الدكتور عبد المنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، الذي أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نجله توفي عصر أمس بسبب السكتة القلبية، موضحا أنه لم يعانِ من أية أعراض مرضية، وكان يتمتع بصحة جيدة.

معلومات عن نجل الدكتور عبد المنعم سعيد

والمهندس شادي نجل الدكتور عبد المنعم سعيد، كان عضوا بمجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، وتوفي بسكتة قلبية مفاجئة، ولم يكن يعاني من أمراض حسبما أكد والده، وأعلنت عدة جهات تعازيها في الفقيد، ومنها مجلس الشورى والهيئة الوطنية للصحافة.

تشييع جنازة نجل الدكتور عبد المنعم سعيد

وشيعت جنازة نجل الدكتور عبد المنعم سعيد، اليوم، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، بحضور والده الذي كان متكئا على عصا، وبدت عليه علامات الحزن، كما انخرط في بكاء حاد خلال تشييع الجثمان الذي تم دفنه في مقابر العائلة بمنطقة الأباجية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وشارك في تشييع الجثمان، عدد من السياسيين والشخصيات العامة؛ منهم الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والنائب السابق محمد عصمت السادات، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق.

موعد ومكان عزاء نجل الدكتور عبد المنعم سعيد

ومن المقرر أن يقام عزاء نجل الدكتور عبد المنعم سعيد الذي توفي أمس جراء أزمة قلبية، مساء بعد غد الجمعة، بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس.

وأرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء في نجل الدكتور عبد المنعم سعيد يشاطره فيها الأحزان لوفاة نجله المهندس شادي، كما تقدم وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، بتعازيه إلى الدكتور عبدالمنعم سعيد في وفاة نجله، وتقدمت أيضا الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، بخالص العزاء والمواساة للكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد في وفاة نجله.