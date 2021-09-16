إصابة الفنان محمد عز بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد عز، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

محمد عز لجمهوره: دعواتكم بالشفا

نشر عز منشور عبر الصفحة قال فيه «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

آخر أعمال محمد عز.. مسلسل ولاد ناس والمداح

الفنان محمد عز، شارك مؤخرا فى مسلسلي المداح مع الفنان حمادة هلال والفنان أحمد بدير ونسرين طافش وولاد ناس الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، رفقة الفنانة ناهد فريد شوقي وماجد الكدواني، ومن اشهر اعماله فى الفترة الأخيرة مسلسل «بأثر رجعي» تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام، بطولة مي سليم، هالة فاخر، خالد محروس، محمد حسني، هاجر الشرنوبي، شمس، وإيناس شيحة.

محمد عز لم يكتفي بالتمثيل فقط خلال الفترة الأخيرة، طرح أغنيته «سنين بتضيع» عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» منذ عدة اشهر، وأعلن عز عبر حسابه الشخصي بفيس بوك، طرح الأغنية ، قائلًا: «سنين بتضيع» أول عرض لها على يوتيوب، «يالا بينا نتفرج كلنا على الغنوة مع بعضينا لأول مرة».

أغنية «سنين بتضيع»، من كلمات الشاعر الغنائي رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح.

عز اعتاد خلال الفترة الأخيرة، الغناء في أكثر من عمل تليفزيوني، بالإضافة إلى قيامه الدائم بالغناء فى البرامج التليفزيونية، حيث قدم أغنيات «ودان ع الحيط»، «شبعان دلع»، «فكرني مرتاح».