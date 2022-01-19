رئيس «زراعة النواب» يشكر السيسي: يقدم مجهودات جبارة لدعم القطاع

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه يتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهوده الجبارة المبذولة في مجال الزراعة، خاصة في توفير الأسمدة في ظل وجود أزمة عالمية.

الرئيس وجه بالاستخدام الأمثل للفوسفات

وأضاف «الحصري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس وجه بإدخال تعديل على الخام المنتج من الفوسفات، لتشغيل شباب أكثر وعمال وزيادة الناتج القومي، مبينا أن مصنع الأسمدة الفوسفاتية، سيجري إنشائه في العين السخنة.

عدد المصانع الموجودة في مصر لإنتاج الفوسفات

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: «عندنا مصنع في أبو زعبل، وفيه طلب عالمي متزايد على الفوسفات، وهننتج أنواع كثيرة اللي عليها طلب، وهيبقى عندنا فائض لتصديره للخارج، والمصانع القائمة تغطي الاحتياجات الداخلية، لكن في احتياجات تانية بنحاول نسدها، لإن الإنتاج مش بيكفي كل حاجة، وهنزود صادراتنا للخارج، لأن خام الفوسفات مطلوب في دول كثيرة زي الهند وسنغافورة».

السيسي يجتمع مع كبار رجال المحروسة

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 ووجه بزيادة الحافظ الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه.