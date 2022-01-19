خاصة بالمدارس والجامعات.. اعرف توجيهات الرئيس السيسي اليوم

تمثلت توجيهات الرئيس السيسي اليوم، بعد اجتماعه مع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، لمتابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، في تتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وإخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في الجامعات والمدارس.

وترصد «الوطن» توجيهات الرئيس السيسي اليوم

-تشمل توجيهات الرئيس السيسي اليوم تطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير.

-الاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين.

-تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات.

-دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة.

-تعزيز قدراتها الاستيعابية.

-إعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي للسيارات الطبية.

-تحقيق الاستفادة القصوى من السيارات الطبية.

-توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى.

-التنظيم الدقيق الجداول الزمنية لحركة للسيارات الطبية.

-توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيل وصيانة السيارات الطبية.

-تعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة.

-الإستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني لتحقيق الانضباط المروري.

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فكرة تقليل الكثافات الطلابية قائلاً: «هذا يعود على جائحة كورونا، ولا يعود على بناء المدارس الجديدة التي تتجه إليها مصر في الوقت الحالي»، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تكثيف الإجراءات الوقائية المشدد لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع المدارس كتعقيم الفصول بصفة مستمرة وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الطلاب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة الالتزم بالاجراءات الاحترازية اللازمة لأنها السلاح الفعال للوقاية من كورونا، مشيراً إلى أهمية الجرعة التنشيطية في تعزيز المناعة ومقاومة المتحورات التي تحدث للفيروس من وقت لآخر.