«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه غدا

يطرح البنك المركزي، غدا، أذون الخزانة الحكومية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

وتنيب «المالية» البنك المركزي، في عمليات إدارة طروحاتها وإصدارتها من أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي، على مدار العام، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

أذون خزانة آجل 182 يوما بقيمة 13 مليار جنيه

وبحسب الموقع الرسمي لـ«المركزي» عبر الإنترنت، أشار إلى طرح أذون خزانة بقيمة إجمالي تصل إلى 20 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة آجل 182 يوما بقيمة 13 مليار جنيه، بينما يعتزم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وتستخدم «المالية»، حصيلة الطروحات الدورية في سد عجز الموازنة العامة للدولة، التي وصلت إلى 435 مليار جنيه، وتسعى وزارة المالية بشكل دائم على مدار العام المالي، إلى سد العجز عبر عدة طرق، في المقام الأول الاقتراض من السوق المحلية، بطرح أدوات الدين الحكومية مثل الأذون والسندات.

الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 2022

ويعد البنوك المحلية، أبرز المشترين لتلك الأدوات الحكومية، باعتبارها أفضل الأدوات التمويلية التي تضخ عائد جيد ومستمر ومضمون، من الحكومة المصرية.

إلى جانب الأذون والسندات بالعملة المحلية، تلجأ وزارة المالية إلى طرح السندات الدولية المتنوعة ذات الآجال المتعددة، وكذلك السندات الخضراء بالعملات الأجنبية، إذ تصدر تلك السندات مقومة باليورو أو الدولار الأمريكي.

ويترقب مجتمع الأعمال وأسواق المال محليا، ما سيسفر عنه الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد 2022 في شهر فبراير المقبل لبحث موقف أسعار الفائدة الجديدة، بعدما ثبتت اللجنة متوسط أسعار الفائدة في اخر اجتماعات العام الماضي عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع بعد تثبيت لأسعار الفائدة لـ7 مرات على التوالي منذ نهاية العام الماضي