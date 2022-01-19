«المالية»: لا ضرائب جديدة.. تعيين 30 ألف مدرس يكلفنا ملياري جنيه سنويا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكلفة تعيين 30 ألف مدرس سنويًا تصل لملياري جنيه، موضحًا أنه جرى عرض الإطار العام لمشروع الموازنة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تتضمن الكثير من البنود منها الأجور، والدين العام، وغيرها من هذه الأمور، مشيرًا إلى أن بنود العلاوات والحد الأدنى للأجور لن تتغير.

تكلفة قرارات الرئيس

وأضاف «معيط»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الثلاثاء، أن التكلفة الإجمالية للقرارات التي اتخذها الرئيس في مسألة الأجور تصل إلى 45 مليار جنيه، موضحًا أن تعيين المدرسين يحمل الميزانية كل عام ملياري جنيه وهذا في قطاع واحد وهو التعليم، وهناك أيضًا تكليفات للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وعددهم حوالي 30 ألف آخرين، وهي تقريبًا نفس التكلفة، وفي بعض الأحيان تكون بعض الجهات في احتياج لموظفين، وعلى سبيل المثال فإن وزارة المالية كانت تحتاج لتعيين ثلاثة آلاف موظف، وحصلت على موافقة من الرئيس وجرى تعيين جزء منهم والجزء الآخر سيتعين خلال الفترة المقبلة.

لا ضرائب في الفترة المقبلة

وتابع وزير المالية: «ممكن ده يحصل في وزارة الأوقاف، أو النقل، وكل الفئات التي تحتاج إلى نقص في التعيين والموظفين، بعد الحصول على الموافقات ويجري تخصيص الدرجات الوظيفية وتمويل هذه الدرجات».

وأشار الوزير إلى أنهم يواجهون بالطبع صعوبات في تدبير هذه الموارد، ولكن الوزارة يكون لديها تقديرات للإيرادات والمصروفات، والدولة دائمًا ما تواجه عجزًا في الموازنة وهذا أمر طبيعي، موضحًا: «أنت بتبقى عايز تصرف قليل، والناس عايزاك تصرف كتير، يعني ممكن تبقى أنت عايز تعمل الميزانية 2 تريليون بس طلبات الجهات تجيلك 4 تريليونات، وفي هذه الحالة بنحسب إيراداتنا والمصروفات والفرق بينهما، ومسألة الدعم، ويجري تحديدها وفقًا للبرنامج الجديد في الموازنة».

أما عن مسألة ضرائب جديدة في الفترة المقبلة، فقال وزير المالية: «إن شاء الله مفيش ضرائب».