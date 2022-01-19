الحكومة تعلن طرح موديلات وطرازات جديد بمبادرة «إحلال السيارات»

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة الطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة «www.gogreenmasr.com».

وأضاف «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموقع الإلكتروني يعمل على تحقيق مقترحات المواطنين عبر عمل أي تعديلات يكون من شأنها التيسير على المواطنين عند التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة بغرض التسهيل عليهم وتقليل أعداد المرفوضين.

التأكيد على جاهزية الموديلات الجديدة من السيارات

وتابع «عوض»، أن إدارة المبادرة تدرس كل ما يقدمه المواطنين من مقترحات، التي يكون الغرض منها رغباتهم في المشاركة في المبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة تتعاون مع الجهات المعنية، مثل وزارتي التجارة والصناعة والبترول، من أجل التأكيد على جاهزية الموديلات الجديدة من السيارات التي ترغب الشركات في ضمها إلى المبادرة، عبر الاختبارات التي تقوم بها هذه الجهات، بالإضافة إلى ما تتيحه المبادرة من المزايا والحوافز، لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة للمشاركة، عبر تسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

تخصيص نحو 12 ألف سيارة جديدة للمواطنين

وكشف متحدث المبادرة، «أنه في إطار حرص المبادرة على توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، وتلبية رغباتهم في المشاركة في المبادرة، جرى الموافقة على مشاركة فئة جديدة من السيارات، وهي السيارة ماركة شيري أريزو 5 بطرازين منها ضمن الأنواع الأخرى، المشاركة في المبادرة، التي تطرح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة»

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة، تحملت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، الذي جرى سداده لشركات إنتاج السيارات كمقدمات للسيارات الجديدة، نيابة عن المواطنين، في إطار التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها المبادرة للمواطنين، مشيرا إلى أنه مع نهاية الأسبوع الثاني من يناير 2022، جرى تخصيص نحو 12000 سيارة جديدة للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني.